كوميديان سعودي يثير جدلًا بعد سخريته من هيئة الأمر بالمعروف

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بمحاسبة الكوميديان الذي اضطر فيما بعد للاعتذار، قائلا إنه لم يكن موفقا في التعبيرعن فكرته، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن إحالته إلى النيابة العامة بتوجيه من أمير منطقة مكة لـ«تطاوله على رموز الهيئة»، لكن الكوميديان الشاب نفى لموقع إذاعة «بي بي سي» خصوعه للتحقيق.

كانت السلطات السعودية قلصت صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 2017، وأنشأت هيئة الترفيه التي أشرفت على تنظيم حفلات موسيقية وأنشطة فنية بخطوات متأنية، ويرأسها حاليا تركي آل الشيخ.