- 1/2
- 2/2
استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم، 300 سائح من مختلف جنسيات العالم رغم تعرضها لعاصفة ثلجية ورفعت الوحدة المحلية درجة الطوارئ القصوى.
قال خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت إلى عاصفة ثلجية خفيفة وتساقطت طبقة من الثلوج الخفيفة على أنحاء المدينة وتكاثرت طبقات الثلج فوق قمم الجبال.
وأضاف أن درجة الحرارة انخفضت إلى 3 درجات تحت الصفر ومن المتوقع أن تنخفض إلى 6 درجات تحت الصفر ليلا، مؤكدا أن المدينة لم تتأثر بالعاصفة الثلجية واستقبلت 300 سائح من مختلف جنسيات العالم وجاري تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم وحرص السياح على التواجد فوق جبل موسى للاستمتاع بتساقط الثلوج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| عاصفة ثلجية تضرب سانت كاترين وتوافد 300 سائح إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.