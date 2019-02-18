بالصور| عاصفة ثلجية تضرب سانت كاترين وتوافد 300 سائح إليها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوم، 300 سائح من مختلف جنسيات العالم رغم تعرضها لعاصفة ثلجية ورفعت الوحدة المحلية درجة الطوارئ القصوى.

قال خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت إلى عاصفة ثلجية خفيفة وتساقطت طبقة من الثلوج الخفيفة على أنحاء المدينة وتكاثرت طبقات الثلج فوق قمم الجبال.

وأضاف أن درجة الحرارة انخفضت إلى 3 درجات تحت الصفر ومن المتوقع أن تنخفض إلى 6 درجات تحت الصفر ليلا، مؤكدا أن المدينة لم تتأثر بالعاصفة الثلجية واستقبلت 300 سائح من مختلف جنسيات العالم وجاري تنفيذ البرنامج السياحي الخاص بهم وحرص السياح على التواجد فوق جبل موسى للاستمتاع بتساقط الثلوج.