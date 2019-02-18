دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

جرت العادة أن تعلن كبرى الشركات التقنية عن أجهزتها المختلفة – عدا الهواتف الذكية – في معرض CES لتثبت للعالم أنها مازالت مهتمة بهذه الأجهزة وتواصل طرحها في الأسواق، لكن سامسونج لم تقدم أية مشغلات أقراص بلوراي جديدة في المعارض الماضية، وليس غريباً تصريح الشركة أنها قد توقفت عن صنع هذه الأجهزة وطرحها في السوق الأمريكي.

لم تكشف سامسونج عن السبب الحقيقي وراء هذا حيث أنها اكتفت بالقول بالتخلي عن طرازات جديدة كان من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، ومع أنها قد تواصل تصنيع الطرازات المتاحة حالياً في الأسواق لفترة مقبلة.

وصلت مبيعات أقراص البلو راي إجمالاً إلى 2.3 مليون قرص تم بيعه في السوق الأمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهذه تشمل ليس فقط الأفلام بل حتى الألعاب.

بالمقابل توفر خدمات البث عبر الإنترنت مثل نتفكلس التي لديها 148 مليون مشترك ويفضل المستخدم عادة الاشتراك بهذه الخدمات للحصول على الأفلام بدلاً من شراء أقراصها وإن اختلفت الجودة.

تدرك سامسونج جيداً أن مستقبل أقراص البلوراي غير واضح المعالم بعد ولاتريد المخاطرة فيه واستثمار المزيد من الأموال لتطوير المشغلات الجديدة التي ستتنافس على سوق ضيق أصلاً.

التدوينة سامسونج تتوقف عن تصنيع مشغلات البلوراي ظهرت أولاً على عالم التقنية.