وظّفت آبل لديها مدير شركة متخصصة بصناعة الأقفال الذكية ليعمل على تطوير المنتجات المنزلية وهي الهدف النهائي لسلسلة من الاستحواذات والمنتجات الجديدة التي بدأت بها منذ إطلاق HomeKit.
وأشارت الصفحة الرسمية للمدير التنفيذي السابق لشركة Otto والذي كان يعمل قبلها في مايكروسوفت لمدة عشرة أعوام، Sam Jadallah أنه أصبح يعمل الآن مع آبل.
وكانت شركة Otto قد فشلت في تحقيق أي نجاح يذكر وأوقفت عملياتها وسرحت موظفيها قبل سنة من الآن. وكانت الشركة تطور أقفال أبواب ذكية تدعم الاتصال عبر البلوتوث والواي فاي مع الهواتف الذكية وتباع بمبالغ باهظة حتى 700 دولار.
واستحوذت آبل مؤخراً على شركة Pullstring المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المتعلق بالتعامل مع الصوت، ولو جمعنا هذه الاستحواذات مع المساعد الصوتي المنزلي HomePod ومنصة HomeKit نجد أن آبل مازالت مهتمة بالاستحواذ على غرفة المعيشة لتجعل تقنياتها وخدماتها وحتى أجهزتها متاحة فيها بدلاً من إفساح المجال للمنافسين قوقل وأمازون لاسيما مع إعلانها عن العديد من الشواغر الوظيفية في قطاع الخدمات المنزلية.
التدوينة آبل توظف مدير شركة متخصصة بصناعة الأقفال الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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