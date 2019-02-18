شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تدين إغلاق أبواب المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية ، بأشد العبارات ، إقدام الشرطة الإسرائيلية على إغلاق أبواب المسجد الأقصى ، واعتدائها على المصلين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المتحدث باسم الخارجية الأردنية ، سفيان القضاة ، قوله ، اليوم / الإثنين / إن هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافراً للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي ، والقانون الدولي الإنساني، محملًاً إياها كامل المسئولية عن سلامة المسجد الأقصى - الحرم القدسي "الشريف".
وطالب إسرائيل - كقوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي - بإعادة فتح الأبواب فوراً ، واحترام حرمة المكان المقدس ، وعدم إعاقة دخول المصلين، وسحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى ، واحترام مشاعر المسلمين.
وأوضح أن الخارجية الأردنية تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب ، وإعادة الهدوء للحرم الشريف، مشيرا إلي أن الوزارة قدمت مذكرة احتجاج للخارجية الإسرائيلية، أعربت فيها عن إدانة ( عمان ) للإجراءات الإسرائيلية "المستفزة " و"المدانة " بحق الحرم القدسي ، وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فوراً.
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