"قسد" تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف بسوريا

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وحسب (رويترز) قال كوباني، قائد القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي يهيمن عليها الأكراد، لمجموعة صغيرة من الصحفيين في سوريا بعد محادثات مع عدد من كبار الجنرالات الأمريكيين إنهم يريدون أن يكون لديهم غطاء ودعم جوي وقوة على الأرض للتنسيق معهم.

وقالت السلطات بقيادة الأكراد في شمال سوريا اليوم الاثنين إنها لن تفرج عن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب المحتجزين لديها مضيفة أن على الدول تحمل مسؤوليتهم واستعادتهم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه قد يتم إطلاق سراح المتشددين إذا لم تستعيدهم الدول الأوروبية.

وبمساعدة الولايات المتحدة، توشك قوات سوريا الديمقراطية التي تتصدرها وحدات حماية الشعب الكردية على انتزاع آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا. وحث ترامب الدول الأوروبية يوم السبت على استعادة مواطنيها وحذر قائلا "سنضطر إلى إطلاق سراحهم".