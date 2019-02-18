"قسد" تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف بسوريا

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© Sputnik . Grigory Sysoev
وقالت السلطات بقيادة الأكراد في شمال سوريا اليوم الاثنين إنها لن تفرج عن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأجانب المحتجزين لديها مضيفة أن على الدول تحمل مسؤوليتهم واستعادتهم.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه قد يتم إطلاق سراح المتشددين إذا لم تستعيدهم الدول الأوروبية.
وبمساعدة الولايات المتحدة، توشك قوات سوريا الديمقراطية التي تتصدرها وحدات حماية الشعب الكردية على انتزاع آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا. وحث ترامب الدول الأوروبية يوم السبت على استعادة مواطنيها وحذر قائلا "سنضطر إلى إطلاق سراحهم".
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