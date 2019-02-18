ارتفاع حصيلة انفجاري إدلب إلى 13 قتيلا و50 مصابا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارين الذين وقعا الاثنين بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، إلى 13 قتيلا و 50 مصابا.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الإثنين، في حي القصور، فيما وقع الانفجار الثاني بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الانفجار الأول.

وأوضح الحاج يوسف، في تصريح للأناضول أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 13 قتيلا من المدنيين وإصابة 50 آخرين.

وأشار إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بالمحلات والأبينة القريبة، فيما تمكن الدفاع المدني من إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة الانفجارين.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الحاج يوسف مقتل 9 مدنيين وإصابة 37، في حصيلة أولية.

وذكر مراسل الخليج 365 أن من بين الجرحى، 4 صحفيين هُجّروا من الغوطة الشرقية قسرا العام الماضي، إثر ضربات عنيفة لقوات النظام.