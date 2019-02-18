إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365
ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارين الذين وقعا الاثنين بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، إلى 13 قتيلا و 50 مصابا.
وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الإثنين، في حي القصور، فيما وقع الانفجار الثاني بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الانفجار الأول.
وأوضح الحاج يوسف، في تصريح للأناضول أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 13 قتيلا من المدنيين وإصابة 50 آخرين.
وأشار إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بالمحلات والأبينة القريبة، فيما تمكن الدفاع المدني من إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة الانفجارين.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الحاج يوسف مقتل 9 مدنيين وإصابة 37، في حصيلة أولية.
وذكر مراسل الخليج 365 أن من بين الجرحى، 4 صحفيين هُجّروا من الغوطة الشرقية قسرا العام الماضي، إثر ضربات عنيفة لقوات النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة انفجاري إدلب إلى 13 قتيلا و50 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.