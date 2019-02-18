الإعلان عن #وظائف أكاديمية بـ #جامعة_الملك_سعود للعلوم الصحية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توافر وظيفة محاضر، للرجال والنساء، في تخصُّصَي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي؛ وذلك للعمل في كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض، والبرنامج التحضيري في جدة والأحساء.

وأوضحت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن الوظائف الشاغرة المطلوبة في تخصص اللغة الإنجليزية، هي للرجال والنساء، ومكان العمل في الرياض وجدة والأحساء، ويُشترَط لها الحصول على ماجستير في تخصص (TESOL, Applied Linguistics, Linguistics or English Education).

أما وظائف تخصُّص الحاسب الآلي، فهي للنساء فقط، ومكان العمل في الرياض، ويشترط في المتقدمة لها، أن تكون حاصلة على ماجستير في أي من تخصُّصات الحاسب الآلي.

وأشارت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، إلى أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسين، وحاصلًا على معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو تقدير (جيد جدًّا) في مرحلة البكالوريوس.

وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأم في البلد المُتحصَّل على الدرجة منها (لتخصصات اللغة الإنجليزية فقط)، والأفضلية لمن لديه خبرة تدريسية.

وأضافت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أن المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة الشخصية تتضمن السيرة الذاتية، وصورة من السجل الأكاديمي، وصورة من وثيقة التخرُّج، وصورة من شهادة إتمام سنة الامتياز (لمن ينطبق عليه)، وصورة من الهوية الوطنية، وثلاثة خطابات تزكية.