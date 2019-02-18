هذا الموضوع صور حية تكشف عن تصميم هاتف vivo iQOO ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة vivo خلال الأسبوع الماضي عن علامتها الفرعية iQOO، والتي أشارت التوقعات إلى أنها قد تختص بالإصدارات القادمة من هواتف الألعاب، بينما أشارت تسريبات مصورة إلى أنها ستقدم الإصدارات المميزة بتصميم قابل للطي، إلا أن الصور الحية لإصدار الشركة كشفت عن تصميم لا يدعم خاصية الطي.
ظهر هاتف iQOO في صور حية أثناء إنطلاق فعاليات نجوم NBA في الصين، إلا أن هذا الإصدار ظهر بتصميم تقليدي لا يدعم ميزة الطي، كما تميز بكاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية مع شعار iQOO في الجهة الخلفية.
ومن المتوقع أن يتميز هذا الإصدار بكاميرة vivo الأمامية المميزة بتصميم منبثق، إلا أن هذا الإصدار جاء بشكل عام على غير المتوقع بتصميم تقليدي لا يوحي بمواصفات فريدة في التصميم.
من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي لدعم اللاعبين مع إصدار مميز يحاكي إصدار Honor في هاتف Honor Play وإصدار شاومي في هاتف Xiaomi Play، أيضاً تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الإصدار من هاتف iQOO قد يتميز بتصميم منزلق يحاكي Honor Magic 2.
مازالت الكثير من التفاصيل حول العلامة التجارية الفرعية iQOO والإصدارات الجديدة المتوقعة من هذه العلامة غير واضحة حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التسريبات أو الإعلانات من vivo لنتعرف بشكل أوضح على فئة الهواتف المنتظرة إطلاقها من العلامة التجارية iQOO.
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هذا الموضوع صور حية تكشف عن تصميم هاتف vivo iQOO ظهر على التقنية بلا حدود.
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