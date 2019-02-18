دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق جهاز MacBook Pro مع شاشة 6K بحجم 32 إنش هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر مؤخراً على أن ابل تخطط لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MacBook Pro يأتي بحجم 16 إنش مع تصميم جديد، إلى جانب شاشة 6K بحجم 32 إنش، على أن تنطلق هذه الإصدارات لاحقاً هذا العام.

تقرير جديد من المحلل Ming-Chi Kuo أكد فيه أن ابل سيكون لديها تصميم جديد في أحدث أجهزة MacBook Pro التي تنطلق هذا العام، على أن يأتي هذا الإصدار بحجم شاشة تتراوح بين 16 إلى 16.5 إنش، لتعود به أبل إلى إطلاق أجهزة Mac notebook بحجم أكبر من جديد.

كما أشار تقرير Kuo إلى أن الإصدارات الجديدة قد تشمل أيضاً نموذج مميز بحجم 13 إنش مع ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وهي مواصفات إقتصرت على نموذج 15 إنش فقط من أجهزة MacBook Pro خلال الفترة الماضية.

وتشير التوقعات إلى أن التغيير الأكبر في تصميم أجهزة MacBook Pro القادمة سيتركز على إعادة تصميم لوحة المفاتيح بعد أن اتجهت ابل خلال الفترة الماضية على دعم الأجهزة التي أطلقت في 2016 بTouch Bar ، كما أشار التقرير إلى أن جهاز Mac Pro القادم سيأتي بالكثير من التحديثات في مكونات الجهاز.

من جانب أخر أشار تقرير Kuo إلى أن ابل ستقدم هذا العام شاشة جديدة من فئة pro، والتي ستتميز بدقة 6K مع حجم 31.6 إنش في الشاشة، مع تصميم يحاكي Mini LED في الجهة الخلفية للشاشة، لتقدم للمستخدمين إختيار جديد في شاشات ابل المميزة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق جهاز MacBook Pro مع شاشة 6K بحجم 32 إنش هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.