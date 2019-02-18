شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهاجم المصلين بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلى المصلين فى ساحات المسجد الأقصى وطلبة المدارس الشرعية وأجبرتهم على الخروج من ساحات المسجد، وأعادت إغلاق مبنى (باب الرحمة) بالسلاسل والأقفال، واعتقلت 5 مواطنين مقدسيين بينهم موظفة من الأوقاف، و4 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وقال شهود عيان إن مجموعة من الشبان الفلسطينيين أدوا صلاة الظهر عند (باب الرحمة) الذى أغلقله الاحتلال بالسلاسل، وكسروا الأقفال والباب، فاعتدت عليهم قوات الاحتلال وامتد الاعتداء بالضرب بالعصى من (باب الرحمة) إلى كافة ساحات المسجد الأقصى.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد طالب - فى بيان له فى وقت سابق اليوم - سلطات الاحتلال الإسرائيلى بإزالة السلاسل الحديدية فورا عن مبنى (باب الرحمة)، واحترام أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يهاجم المصلين بالمسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.