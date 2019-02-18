شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسبانيا يشارك فى أعمال القمة العربية- الأوروبية بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزير الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون الإسبانى، جوزيب بوريل، فى أعمال القمة العربية- الأوروبية التى تنطلق يوم الأحد، المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وصرح مصدر دبلوماسى بسفارة إسبانيا بالقاهرة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، بأن وزير خارجية بلاده سيرأس وفد إسبانيا للقمة التى تستمر يومين.
جدير بالذكر أنه من المقرر عقد القمة العربية- الأوروبية- الأولى من نوعها- يومى الأحد والاثنين، المقبلين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك.
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