وجاء في نص الرسالة "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتابع "لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى إسلام آباد، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه ولاية العهد في 2017.
وقال ابن سلمان إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان. وأضاف أن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.
كانت هذه تفاصيل خبر مع مغادرته باكستان... ولي العهد السعودي يودع عمران خان بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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