ولي عهد أبو ظبي يطلع على ليموزين الرئاسة الروسية

وحسب مراسل "سبوتنيك" تم تقديم السيارة إلى ولي العهد من قبل وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف. وحضر أيضًا رئيس شركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، والمدير العام لمعهد الأبحاث الروسي كيريل ديميترييف، وآخرون.

© Sputnik . Eduard Khayrulin معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 18 فبراير/ شباط 2019

ووقع صندوق الدفاع والأمن والتنمية لشركة "توازن" والمركز العلمي الروسي "نامي" وشركة "سوليرس" اتفاقا للانضمام إلى صندوق "أوروس" بحصة تبلغ 36%. كما ستصبح "توازن" الموزع العام للعلامة التجارية في المنطقة.

© Sputnik . Eduard Khayrulin معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 19 فبراير/ شباط 2019

وسيبقى المركز العلمي الروسي المطور لسيارات من نوع "أوروس" وسيحتفظ بنسبة 63.5% من أسهم الشركة. واعتبارا من عام 2020 ستصبح شركة "سوليرس" شريكا صناعيا للمشروع، وستبدأ إنتاج أعداد كبيرة من هذه السيارات.

وينطوي مشروع "كورتيج" على إنشاء عائلة من السيارات الفارهة — ليموزين و"سيدان" و "ميني فان" — على منصة موحدة، لكبار المسؤولين في الدولة، حيث يعتبر "معهد بحوث السيارات والمحركات "نامي" منفذا رئيسيا للمشروع، أما الشريك الإنتاجي فهو شركة "سوليرس"، ويبلغ حجم استثمارات الدولة الروسية في المشروع — 12.4 مليار روبل (أي حوالي 186.4 مليون دولار).