مقتل 9 مدنيين في انفجار سيارتين مفخختين بإدلب السورية

إدلب / مراسلون / الخليج 365
لقي 9 مدنيين مصرعهم وأصيب 37 آخرين، الإثنين، في انفجار سيارتين مفخختين في مدينة إدلب السورية (شمال غرب).
وأضاف مراسل الخليج 365، أن السيارتين المفخختين انفجرتا على التوالي، في حي القصور، أحد أكثر الأحياء ازدحامًا وسط مدينة إدلب.
وقال مدير الدفاع المدني في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، لمراسل الخليج 365، إن الانفجار الأول وقع بعد ظهر الإثنين، في حي القصور، فيما وقع الانفجار الثاني بعد وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار.
وأضاف الحاج يوسف، أن 9 مدنيين لقوا مصرعهم، وأصيب 37 آخرين، جراء الانفجارين.
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