روسيا والإمارات توقعان اتفاقية توريد "أوروس"

موسكو/ الخليج 365

وقّعت روسيا والإمارات، الإثنين، اتفاقية استثمار سيارات "أوروس"، وإيصالها إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركتي "أوروس" الروسية و"مجموعة توازن" الإماراتية، بحضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت الوكالة عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف قوله، إن "صندوق الدفاع والأمن والتنمية "توازن" (الإمارات) ومركز الأبحاث الروسي "نامي" وشركة "سولرز" الروسية لصناعة السيارات، وقعوا اتفاقا بشأن مشاركة "توازن"، في شركة "آوروس"، بنسبة 36 بالمائة من الأسهم.

وأضاف مانتوروف: طبقا للاتفاق الموقّع، فإن صندوق "توازن" سيحصل على نسبة 36 بالمائة من شركة ذات مسؤولية محدودة "أوروس"، وسيقوم باستثمار نحو 110 مليون يورو في الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وسيتم استخدام هذه الأموال للاستثمار في تنظيم الإنتاج المسلسل من المركبات "أوروس"، وكذلك في تطوير التوزيع في الأسواق الدولية.

وينص الاتفاق أيضا على أن يصبح صندوق "توازن"، الموزع العام لسلسلة "أوروس"، في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.