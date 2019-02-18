شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جهات حكومية تطلق تحدي «فكرتك التعليمية».. إليك التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحدي “فكرتك التعليمية” في المعرض السعودي الثاني لإنترنت الأشياء الأربعاء الماضي، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ويأتي ذلك بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم.

ويهدف التحدي إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، وإتاحة الفرصة للمجتمع بشكل عام، وأصحاب الأفكار الابتكارية بشكل خاص لتقديم حلول فعالة تضيف للقطاع التعليمي.

وقال نائب المحافظ لخدمات المنشآت المهندس سامي الحصيّن “إنّ إطلاق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم ومنشآت بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم تحدي “فكرتك التعليمية” يأتي من خلال منصة فكرة التي تُعد مظلة للعديد من التحديات وبنوك الأفكار في المملكة من مختلف الجهات”.

وأضاف يهدف التحدي إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، وإتاحة الفرصة للمجتمع بشكل عام وأصحاب الأفكار الابتكارية بشكل خاص لتقديم حلول لهذه التحديات عن طريق الفكر الجمعي.

من جهتها أوضحت منشآت أن الابتكارات المتاحة للمشاركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تأتي على النحو التالي: ابتكار حلٍّ رقميٍّ يُسهم في تطوير البيئة التعليمية، وابتكار حلٍّ رقمي يُسهم في حصول الفئات الخاصة على تجربةٍ تعليميةٍ أفضل، وابتكار حلٍّ رقمي يهيئ الطلبة لمواجهة سوق العمل، وستعمل منشآت على فرز وإعلان أفضل الابتكارات وتقديم جوائز مالية يبلغ مجموعها قرابة المليون ريال سعودي، ويُمكن للراغبين في المشاركة الدخول على الرابط التالي: ed.fikra.sa.