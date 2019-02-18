صحف سعودية تكشف حقيقة شراء بن سلمان مانشستر يونايتد

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الصحف أبرزت تأكيد مسؤول روسي أنه على الأكراد السوريين التحاور مع دمشق في وقت تزداد فيه المخاوف على مصير هؤلاء الذين تهددهم تركيا مع اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي من سوريا

لا تزال جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الآسيوية تتصدر عناوين صحف المملكة الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أكد أن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي، مشيرا إلى أن باكستان ستصبح قوية قريبا، وسنكون شركاء كما كنا دوما. وأضاف ولي العهد في كلمة ألقاها خلال تشريفه مساء أمس مأدبة العشاء التي أقامها دولة رئيس وزراء باكستان عمران خان احتفاء بالأمير محمد بن سلمان.

وتحت عنوان "7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ75 مليار ريال ترسخ العلاقات السعودية الباكستانية"، كشفت صحيفة "الوطن" أن ولي العهد شهد في العاصمة الباكستانية، أمس، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، بلغت قيمتها 20 مليار دولار "75 مليار ريال"، بينما أكد ولي العهد أن المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون

وتحت عنوان "7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ75 مليار ريال ترسخ العلاقات السعودية الباكستانية"، كشفت صحيفة "الوطن" أن ولي العهد شهد في العاصمة الباكستانية، أمس، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، بلغت قيمتها 20 مليار دولار "75 مليار ريال"، بينما أكد ولي العهد أن المملكة قادرة على استقطاب 50 مليون سائح خلال الـ15 إلى 20 عاما القادمة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى ترؤس ولي العهد، ورئيس الوزراء الباكستاني، المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، في مقر القصر الرئاسي بإسلام آباد.

وتم خلال المجلس استعراض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

من ناحية أخرى أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، نفى صحة الأنباء التي أشارت إلى رغبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شراء أسهم في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما أشارت إلى ذلك وسائل إعلامية عالمية. وقال الشبانة: "لا صحة للأنباء التي زعمت رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي". وبحسب "الجزيرة" أضاف وزير الإعلام السعودي: "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع للاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة". وبالانتقال إلى الشأن السوري، وتحت عنوان "موسكو تدعو إلى حوار بين دمشق والأكراد"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن مسؤولا روسيا كبيرا اعتبر أن على الأكراد السوريين التحاور مع دمشق، في وقت تزداد فيه المخاوف على مصير هؤلاء الذين تهددهم تركيا مع اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي من سوريا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين في مؤتمر الأمن في ميونخ: "إذا لم يعد ثمة قوات أجنبية في شمال شرقي سوريا، أعتقد أن الحل الأفضل هو البدء بحوار بين الأكراد ودمشق".

وتحت عنوان "المعارضة تسخر من دعوة الأسد اللاجئين السوريين للعودة" ، أوضحت صحيفة "الحياة" أنه مع تضارب تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول تفاصيل الانسحاب من سوريا، قال الرئيس بشار الأسد إن واشنطن لن تحمي الجماعات التي تراهن عليها، في إشارة للمسلحين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في شمال البلاد. وجددت تركيا التأكيد على أنها واثقة بقدرتها على دحر الإرهاب في منطقة شرق الفرات بسورية، وإبعاد خطره عن حدودها "من دون الحاجة إلى أحد". وتزامنا مع استمرار خرق النظام الهدنة في جنوب إدلب وغربها، وارتفاع عدد القتلى إلى 10 مدنيين بينهم أطفال جراء قصف النظام في الـ24 ساعة الأخيرة، أكدت موسكو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الحكومة والإرهابيين. وحول الأوضاع في السودان، كشفت "الشرق الأوسط" أن سودانيا لقي حتفه أمس مختنقا بالغاز المسيّل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفريق مظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين في الخرطوم تحت مسمى "موكب الشهداء"، بينما صعدت السلطات حيال وسائل الإعلام.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، التي درجت على الإشراف على ضحايا الاحتجاجات، إن المتظاهر المتوفى كان يعمل بائع خضار وإنه فارق الحياة بعد فشل المحاولات الإسعافية لإنقاذه في مستشفى الخرطوم بحري التعليمي، مما يرفع عدد القتلى في موجة الاحتجاجات الحالية إلى أكثر من 60 شخصا، بينما تقول الحكومة إن العدد 32 قتيلا فقط.

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