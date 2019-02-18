الان تتابع عادل إمام ينافس ابنه على الصدارة.. وأكرم حسني و”ياسمين” و”دنيا” مستمرون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يبدو أن موسم المسلسلات الرمضانية على الشاشات المصرية لهذا العام سيكون كوميديا بامتياز، إذ يتسابق 11 مسلسلاً في الشهر الفضيل على رأسها أهم نجوم الكوميديا الشباب، ينافسهم ضراوة الزعيم عادل إمام بمسلسل يحمل اسم “فلانتينو”.

فيما يحضر نجله محمد إمام بمسلسل “هوجان” وأحمد فهمي بمسلسل “الواد سيد الشحات”، وأكرم حسني بمسلسل “اسمه ايه”، وحسن الرداد بمسلسل “الزوجة 18″، ومي عزالدين بمسلسل “البرنسيسة بيسة”، وياسمين عبدالعزيز بمسلسل “الملكة”، ومصطفى خاطر بمسلسل “طلقة حظ”، ودنيا سمير غانم بمسلسل لم تستقر على اسمه حتى الآن.

كالعادة يحتل النجم عادل إمام المقدمة وسط النجوم الشباب، ويقدم مسلسل “فلانتينو” الذي واجه عدداً كبيراً من العثرات في البداية، كان أبرزها عدم عرضه في السباق الرمضاني.

وأخيراً استقر مع المؤلف أيمن بهجت قمر والمخرج والمنتج رامي إمام، صاحب الشركة المنتجة للعمل “ماجنوم”، على فكرة رجل متعدد العلاقات العاطفية ويقع في مشكلات بسبب هذه الصفة، واستقر الزعيم على النجمة دلال عبدالعزيز لتشاركه البطولة مع سامح حسين، طارق الإبياري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، سليمان عيد، بدرية طلبة، وعدد من الوجوه الشابة مثل هدى المفتي وإسلام جمال وطارق الابياري.

وينافس النجم الشاب محمد إمام والده بمسلسل “هوجان” تأليف محمد صلاح العزب وبطولة اوس اوس وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وعبير صبري وأسماء أبواليزيد وهاجر أحمد وإخراج شيرين عادل، ويدور المسلسل حول شاب أطلق عليه المقربون منه اسم “هوجان”، بسبب حبه الشديد للمصارع الشهير “هولك هوجان”.

ويواصل الفنان حسن الرداد تصوير مشاهد مسلسله الكوميدي الرمضاني الجديد “الزوجة الـ18″، وذلك بعد تغيير اسمه حيث كان “الابن الـ13″، ويكتب العمل أمين جمال، محمد أبوالسعد، خالد أبوبكر، ووليد أبوالمجد، والمسلسل إخراج مصطفى فكري.

ومن النجوم المشاركين في البطولة ناهد السباعي، سلوى خطاب، هايدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، وآية سماحة.

أمّا الفنان الشاب أحمد فهمي فيشارك بعد غياب عام منذ آخر مسلسلاته “ريح المدام” بمسلسل “الواد سيد الشحات”، وهو مقتبس من اسم مسرحية للزعيم عادل إمام الشهيرة “الواد سيد الشغال”.

ويشارك أحمد فهمي البطولة خطيبته الفنانة هنا الزاهد وكتب العمل المؤلف مصطفى صقر، ويخرجه أحمد الجندي وتنتجه شركة “سينرجي”، ويشارك في بطولته الفنان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن ولطفي لبيب وبيومي فؤاد، وعدد من الوجوه الجديدة.

أما الفنان الكوميدي مصطفى خاطر فيشارك للعام الثاني على التوالي في البطولة الكوميدية المطلقة في رمضان بعد نجاحه العام الماضي بمسلسل “ربع رومي”، ومسلسله هذا العام باسم “طلقة حظ” من تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة “سينرجي” ويشاركه البطولة هالة فاخر ومحمد أنور.

وبعد نجاحه الكبير في أولى بطولاته المطلقة بمسلسل “الوصية” يعود النجم أكرم حسني للكوميديا ببطولة مسلسل “اسمه ايه” تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري وبطولة النجمة شيري عادل.

ويدخل المنافسة بقوة الفنان الشاب علي ربيع بعد نجاح مسلسله العام الماضي “سك على اخواتك”، ويشارك هذا العام في بطولة مسلسل “فكرة بمليون جنيه” تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبدالمقصود وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولة العمل صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل وعدد من النجوم.

ورغم عدم استقرار دنيا سمير غانم على اسم مسلسلها حتى الآن، التي تشارك به في كوميديا رمضان، فإنها بدأت التصوير بالفعل، ويشاركها في بطولة العمل محمد سلام الذي شاركها بطولة معظم مسلسلاتها السابقة مثل «لهفة ونيللي وشيريهان وفي اللا لا لاند»، ومن أبطال المسلسل ايضاً بيومي فؤاد، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف أيمن وتار. وتدور فكرة العمل بشكل جديد في ثلاثة أجزاء؛ كل جزء 10 حلقات وتمتلك دنيا في أحداث الأجزاء الثلاثة شركة خدمات عامة تقدم الخدمة للمواطنين وتحدث مفارقات كوميدية.

ومن النجمات اللاتي يشاركن في السباق الكوميدي الرمضاني النجمة إيمي سمير غانم بمسلسل «سوبر ميرو»، الذي ينتجه أحمد السبكي ويشارك في بطولته حمدي الميرغني.

بينما تشارك النجمة ياسمين عبدالعزيز في بطولة مسلسل “الملكة” مع الفنان فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وثراء جبيل، وهند عبدالحليم، وأحمد كمال، وحازم إيهاب، ومراد مكرم، وعواطف حلمي، ومصطفى حشيش، وهو من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.

وبعد غياب أعوام منذ آخر أعمالها الكوميدية مسلسل “دلع بنات”، تعود مي عزالدين إلى الكوميديا، وتقدم هذا العام مسلسلاً حمل “البرنسيسة بيسة”، مع المخرج أكرم فريد والمؤلف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإنتاج شركة “سينرجي” أيضا.