الاحتلال يغلق أبواب الأقصى.. فلسطين تقاوم وحدها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، أغلقت شرطة الاحتلال جميع بوابات المسجد الأقصى، في القدس، واعتدت على مصلين في باحاته.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان "أغلقت الشرطة الإسرائيلية جميع بوابات المسجد الأقصى".

وأضاف أنها "اعتدت على مصلين داخل باحات المسجد".

في السياق، ناشد مقدسيون اليوم الإثنين، للرباط والتواجد عند باب الرحمة، أحد أبواب الأقصى احتجاجا على وضع شرطة الاحتلال الأقفال والسلاسل الحديدية عليه وإغلاقه.

وعمم النشطاء دعوتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحين أن الاعتصام سيبدأ من صلاة ظهر اليوم.

وكانت قد وضعت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، سلسلة حديدية وقفلا على الباب الخارجي لباب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإٍسلامية، قد أعلن يوم الخميس الماضي عن إعادة تشكيل المجلس في القدس بتشكيلة موسعة، استنادا لتوجيهات صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الملك عبدالله الثاني، موضحا انه عقد جزءً من الجلسة وأدوا صلاة الظهر في مبنى باب الرحمة للاطلاع الميداني وسماع تقييم خبراء الأعمار الهاشمي لحالة الحفاظ على المبنى والحاجة الملحة لترميمه.

ويقع مبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، وهو مبنى كبير يحتوي على قاعة واسعة، وفي عام 2003 أغلقت سلطات الاحتلال المبنى حيث كان مقرا للجنة التراث الإسلامي واعتبرته سلطات الاحتلال انه يستخدم لنشاطات سياسية، وفي عام 2017 أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضي بإغلاق المبنى إلى إشعار آخر، بالاستناد إلى "قانون مكافحة الإرهاب".

ولم يتوقف الاحتلال طيلة السنوات السابقة عن شن جرائمه الوحشية ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

يذكر أن اقتحامات المسجد الأقصى تتم بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ووسط انتشار مكثف لقوات وعناصر الشرطة والوحدات الخاصة داخل المسجد وعند أبوابه.