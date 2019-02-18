منتقداً مَن ضخموها .. المسند: موجة "البرد الحالي" طبيعية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة الكتلة الباردة الحالية طبيعية، وقريبة من المعدل المعتاد.

وانتقد "المسند"؛ بعض المهتمين بشأن الطقس حينما ضخموا وبالغوا في وصف هذه الموجة، ثم تحذيراتهم منها رغم كونها قريبة من المعدل، وكوننا ما زلنا في فصل الشتاء.

وأضاف، أن الكتلة الباردة اليوم تتربع فوق أجزاءٍ كبيرة من النصف الشمالي للسعودية، وتستمر لبضعة أيام، كما توقع هطول أمطار اليوم على الحدود الشمالية والجوف وحائل.