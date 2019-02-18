دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد كل ماتم التشويق له خلال الايام الماضية يبدو ان بعض الشركة أستوعبت أخيراً انها لن تجد فرصة أفضل من المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعرض جديدها والحديث هنا عن شركة zte تحديداً.

لشركة الصينية أعلنت رسمياً انها ستكشف عن هاتف جديد من فئة Axon ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف برشلونة MWC 2019 وذلك يوم 25 فبراير الجاري.

وكما هو واضح في البوستر الاعلاني الهاتف سيكون من الهواتف الرائدة وبالطبع سيدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G لتكون هذه أحد اهم مزايا الهاتف الذي يتوقع ان يحمل إسم Axon 9 Pro أو ربما Axon 10.

على كل حال نحن بالتأكيد سنكون بانتظار ماتكشف عنه الشركات خلال المؤتمر العالمي للهواتف الذي سيقام خلال الفترة من 25 إلى 28 فبراير الجاري في مدينة برشلونة الاسبانية.

المصدر

التدوينة شركة ZTE ستكشف عن هاتف يدعم 5G في برشلونة ظهرت أولاً على عالم التقنية.