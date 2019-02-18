شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: تدمير قنبلة فى ولاية شمال شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الجيش الجزائرى فى تدمير قنبلة تقليدية الصنع فى ولاية تيزى وزو (شمال شرق)، فيما تم ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة (شمال شرق).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- فى بيان اليوم الاثنين، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش أمس قنبلة تقليدية الصنع بتيزى وزو، فيما أوقفت مفرزة مشتركة آخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة.

وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) ضبطوا بولاية ببشار (جنوب غرب) تاجر مخدرات على سيارة ومعه 68 كيلوجراما من المخدرات، مشيرا إلى توقيف 73 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من ولايتى جيجل (شمال شرق) وتمنراست (جنوب).