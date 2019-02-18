تراجع مخزونات النفط الخام في السعودية

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© REUTERS / JONATHAN ERNST
وتراجع إنتاج السعودية من الخام 0.450 مليون ب/ي عن الشهر السابق إلى 10.643 مليون ب/ي في ديسمبر.
وأظهرت ارتفاع الحرق المباشر للخام في السعودية 36 ألف ب/ي في ديسمبر إلى 364 ألف ب/ي.
وارتفعت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.054 مليون ب/ي إلى 2.113 مليون ب/ي في ديسمبر.
وأشارت البيانات إلى أن الطلب السعودي على المنتجات النفطية انخفض 0.061 مليون ب/ي إلى 2.039 مليون ب/ي في ديسمبر.
وحسب (رويترز) أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين تراجع صادرات النفط الخام السعودية في ديسمبر كانون الأول إلى 7.690 مليون برميل يوميا من 8.235 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.
وتُقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي نشرتها في موقعها على الإنترنت.
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