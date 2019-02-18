انت الان تتابع مقتل 20 مسلحا من الحوثيين بغارات التحالف في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الجيش اليمني، مقتل أكثر من 20 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بغارات جوية على مواقع بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، وقال موقع الجيش، إن «طيران التحالف شن عدة غارات على تجمعات لمليشيا الحوثي في وادي مور وبلاد ذو نحزة شرق العبيسة في مديرية كُشر، أسفرت عن مصرع أكثر من عشرين عنصراً وجرح آخرين، وتدمير طقم عسكري وعربة»، مضيفًا أن «الغارات تزامنت مع صد مقاومة بني ريبان بقيادة الشيخ علي بن يحيى ريبان، هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي على منطقة درب المرو في مديرية كشر، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».

وذكر الموقع، أن المواجهات لاتزال مستمرة في موقعي قريات والطواية، في ظل توافد قبائل حجور من مديريات كُشر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشام في حجة، وفقًا لسبوتنيك. وبحسب الموقع، «دفعت الحوثيين بتعزيزات كبيرة إلى وادي المسيال التابع لعزلة بني دواء في مديرية وشحة، تتواجد فيه دبابات ومدرعات وراجمات