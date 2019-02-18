صحف الإمارات: للمرة الثانية.. روحاني VS البرلمان

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الصحف تناولت وصول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث للعاصمة اليمنية صنعاء بشكل مفاجئ لإقناع الميليشيات بقبول مقترح رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، كما استعرضت تطورات الأوضاع في إيران والسعي لسحب الثقة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. وذكرت صحيفة "الخليج" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، شهدا أمس، مراسم افتتاح فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ليترجم رسالة الإمارات في حماية مكتسبات.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قام بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019". وزار محمد بن زايد خلال الجولة، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة في الفعاليات، التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية. وتحت عنوان "الأسد للأكراد: واشنطن

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قام بجولة تفقدية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019". وزار محمد بن زايد خلال الجولة، عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة في الفعاليات، التي تعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية.



وتحت عنوان "الأسد للأكراد: واشنطن لن تحمي من يراهنون عليها"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس السوري بشار الأسد حذر الأحد، الفصائل التي "تراهن" على الولايات المتحدة، مؤكداً أن واشنطن لن تحميهم، في إشارة ضمنية إلى المقاتلين الأكراد في وقت تستعد واشنطن لسحب جنودها من شرق سوريا. وتدعم واشنطن مجموعة وحدات حماية الشعب الكردية المسلحة في قتالها ضدّ "داعش". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ديسمبر، قرب سحب حوالى 2000 جندي أمريكي منتشرين في البلاد متوقعا هزيمة وشيكة للإرهابيين. وبالانتقال إلى الشأن الإيراني، كشفت صحيفة "البيان" أن مجلس الشورى (البرلمان) يعتزم استدعاء الرئيس حسن روحاني على خلفية الأزمة الاقتصادية المستمرة. وأكد العديد من أعضاء البرلمان صحة هذه التقارير التي تتحدث عن ذلك، ووفقاً لتلك التقارير، سيتم الاستماع إلى تعليق الرئيس بشأن 14 قضية، بينها البطالة والتضخم. ولم يتم على وجه الدقة تحديد الموعد الذي سيتم فيه استدعاء روحاني.

وأشارت "الاتحاد" أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها نواب الكتلة "الولائية"، أي التي تتبع نهج الولي الفقيه، المرشد الإيراني علي خامنئي، بتقديم مشروع لسحب الثقة عن روحاني، ويستغل النواب المتشددون الأوضاع الاقتصادية الصعبة من أجل إقالة روحاني، وقد ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، أكثر من 100% وفقاً للأرقام الرسمية، ما أدى إلى تجدد الاحتجاجات والإضرابات العمالية.

وحول الأوضاع في اليمن، أفادت "الإمارات اليوم" بأن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث وصل أمس، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بشكل مفاجئ. وذكرت مصادر محلية في صنعاء، أن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء هي لإقناع الميليشيات بقبول مقترح رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، مايكل لوليسجادر، بشأن مراحل الانسحاب من الحديدة، الذي أعلنت أمس، رفضها له بعد يوم من موافقتها عليه.



وكشفت الحكومة اليمنية عن "علاقة دافئة" تربط ميليشيات الحوثي الانقلابية ومن خلفها نظام طهران بالصهيونية العالمية، واتهمت الميليشيات الحوثية بمحاولة استغلال القضية الفلسطينية لدعم أجندة طهران في المنطقة. جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، ومتحدثها الرسمي راجح بادي، رداً على المحاولات الحوثية البائسة لاستغلال القضية الفلسطينية في خدمة الأجندة الإيرانية. وتحت عنوان "ترامب يهدد بإعادة 800 داعشي إلى أوروبا"، ذكرت "الخليج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا الدول الأوروبية، وخصوصاً بريطانيا، إلى إعادة ومحاكمة مواطنيها الإرهابيين المعتقلين في سوريا، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تضطر للإفراج عنهم، فيما رحب أكراد سوريا بخطوة ترامب، في وقت حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أمس من جعل الأكراد السوريين ضحايا جدداً للنزاع السوري.

وكتب ترامب، عبر "تويتر": "الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم".

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