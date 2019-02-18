انت الان تتابع المدفعية الإسرائيلية تقصف غزة ووقوع إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الأحد، موقعين تابعين لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قصفت دبابات الجيش موقعيْن تابعين لحماس في شمال قطاع غزة، ردا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة أُلقيت باتجاهه". وأضاف جيش الاحتلال، أن إصابة الجندي، جاءت على هامش مظاهرات جديدة لمسيرة "العودة" شمالي قطاع غزة. من جانبعه أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن نحو 15 شخصا أصيبوا جراء القصف بينهم شخص حالته حرجة نتيجة إصابته بالرأس.

وأصيب خلال تلك الأحداث، اليوم، 9 متظاهرين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام