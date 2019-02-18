علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من النوافذ الذكية

طور علماء صينيون نوعا جديدا من النوافذ الذكية المرنة التي يمكنها حبس ملوثات الهواء، والحفاظ على البيئة الداخلية خالية من الجسيمات الضارة، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، قام مجموعة من الباحثين بقيادة البروفيسور يوي شو من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين بتطوير عملية بسيطة تعتمد على تصنيع نوافذ مرنة يمكن استخدامها لالتقاط جسيمات 2.5 بي إم الضارة في الهواء بكفاءة عالية ومن ثم تنقية الهواء من الضباب الدخاني.

وجسيمات 2.5 بي إم الضارة هي جسيمات دقيقة معلقة في الغلاف الجوي تدخل إلى المجاري التنفسية للإنسان وتتسبب في أمراض وأوبئة خطيرة، وقد تؤدي إلى وفاته.

وقال الباحثون: "يستغرق الأمر ما يقارب 20 دقيقة فقط ونحو 15.03 دولار أمريكي لتصنيع 7.5 متر من النوافذ الشفافة الذكية".

ويمكن للنوافذ الذكية المصنوعة من أسلاك نايلون متناهية الصغر، إزالة جسيمات 2.5 بي إم الضارة بدقة تصل إلى 99.65٪، كما يمكنها تقليل كثافتها من 248 إلى 32.9 ميكروجرام لكل متر مكعب في 50 ثانية فقط، وهو مستوى آمن.

وفي الوقت نفسه، يمكن للنوافذ النايلون المطلية بـ"الصبغة الحرارية"، ضبط شدة الضوء في الأماكن المغلقة، كما أنها تظل بنفس كفاءتها حتى بعد 100 دورة من عمليات ترشيح الهواء.