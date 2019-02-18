محمد بن سلمان يصدر أمرا بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في بلاده

أصدر ولي العهد السعودى محمد بن سلمان أمرا اليوم الإثنين بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في بلاده بأثر فوري.

وقال وزيرا الخارجية الباكستانيين شاه محمود قريشي، والإعلام فؤاد شودري في تغريدتين على موقع تويتر اليوم إن بن سلمان أفرج عن السجناء الباكستانيين بناء على طلب من رئيس الوزراء عمران خان، وفق ما أورده موقع “جيو نيوز” الإخباري الباكستاني اليوم.

وقال قريشي في تغريدته:”وافق سمو الأمير محمد بن سلمان على الإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين في السعودية بأثر فوري”.

وأضاف قريشي:”سوف تتم مراجعة قضايا السجناء الباقين، إن الشعب الباكستاني يشكر سمو الأمير على استجابته الفورية لطلب رئيس الوزراء”.

ومن جانبه، قال وزير الإعلام شودري في تغريدته:”بناء على طلب رئيس وزراء باكستان، أصدر ولى العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان أمرا بالإفراج عن 2107 سجناء باكستانيين بالسعودية”.

كان عمران خان قد أثار مسألة السجناء الباكستانيين فى السعودية خلال لقائه مع ولى العهد السعودي أمس الأحد في إسلام آباد في إطار زيارته لها التى تستغرق يومين.

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