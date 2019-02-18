شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الإماراتية توقع عقودا بقيمة 1.58 مليار دولار مع شركات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد ركن محمد خميس الحسانى المتحدث الرسمى لمعرض "آيدكس" إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا بقيمة 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) مع شركات دولية اليوم الاثنين خلال المعرض العسكرى. وأضاف الحسانلا إن العقود تشمل صفقة مع شركة رايثيون بقيمة 5.3 مليار درهم. كما وقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا مع شركات محلية قيمتها 1.14 مليار درهم.

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