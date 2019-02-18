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© REUTERS / Kevin Lamarque
وردت بيلوبي على مطالب الرئيس ترامب، قائلة إن فرنسا "لن تتخذ أي إجراء فوري بناء على طلب ترامب، بل ستستكمل سياستها باستعادة الجهاديين الفرنسيين بالتدريج وكل حالة على حدة".
وشرحت بيلوبي، قائلة: "هناك وضع جيوسياسي جديد على الأرض بعد انسحاب الأمريكيين من سوريا؛ حتى اللحظة نحن لن نغير سياستنا".
وتابعت: "لقد استعدينا في حال طرأ تغيير جديد وحتى اللحظة فرنسا لا تنصاع للتدخلات وتحافظ على سياستها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة فرنسية ردا على ترامب: لن نغير سياستنا تجاه ترحيل المسلحين من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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