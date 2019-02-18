وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي: إن "الاستراتجية القطرية واضحة وشفافة ومتواجدة على المنصات الدولية، آخرها جولات سمو الأمير وحضوره مؤتمر ميونيخ للأمن".
ووصف الرميحي، في تغريدة له على "تويتر"، الإعلام الإماراتي بـ"المتقوقع والمرتبك"، منتقداً إعادة فتح أبوظبي سفارتها في دمشق.
وكان قرقاش، نشر تغريدة له على حسابه في "تويتر"، قال فيها: إن "الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالأضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حولت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم".
وتشهد منطقة الخليج أزمة، بدأت بعد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر لدولة قطر، منذ يونيو/ حزيران 2017، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني السيادي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من قطر على إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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