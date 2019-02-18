وزير الخارجية العماني: وضحنا لروسيا سبب زيارة نتنياهو وعباس إلى سلطنة عمان

موسكو —سبوتنيك. وقال بن علوي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف:"تطرقنا إلى الصراع العربي الإسرائيلي وتم توضيح سبب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني إلى سلطنة عمان، حيث استمعنا إلى ما قاله الزعيمان الإسرائيلي والفلسطيني بأنه لابد من خلق ظروف جديدة لإيجاد حل لقيام الدولتين"

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وقال بن علوي:"نحن لا نتفاوض نيابة عن أحد وعلي استعداد لمساعدة جميع من يعمل في هذا الاتجاه".

وتحدث من قبل وزير الخارجية بشأن القضية الفلسطينية، وقال:"نحن منذ فترة نعتبر أن إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط وإن كانت إسرائيل في الوقت الحاضر لا تعطي هذا الأمر شيئا من الاهتمام".

وأضاف الوزير العماني: "لكن أعتقد أنها (إسرائيل) ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت بأنها دولة من دول الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة التقريب بين وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وكان نتنياهو قد زار سلطنة عمان، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، في محاولة لاستكمال ما يسمى بـ"صفقة القرن".