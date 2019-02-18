الشرطة الإسرائيلية تغلق جميع بوابات المسجد الأقصى

واعتدت على مصلين في باحات المسجد الصفحة الرئيسية > دولي, الدول العربية, عناوين اليوم 18.02.2019 Quds خاص الأرشيف القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365 أغلقت الشرطة الاسرائيلية جميع بوابات المسجد الأقصى، في القدس، واعتدت على مصلين في باحاته. وقال فراس الدبس، مسؤول الاعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، في بيان "أغلقت الشرطة الاسرائيلية جميع بوابات المسجد الأقصى". وأضاف أنها "اعتدت على مصلين داخل باحات المسجد". ولم توضح الشرطة الاسرائيلية أسباب الإغلاق. #يتبع اخبار مرتبط

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