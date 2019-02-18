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صحيفة الخليج الالكترونية
بينت المديرية العامة للجوازات أن المخالفات المرورية لولي الأمر لا تمنع من إصدار أو تجديد جواز السفر لأحد التابعين.
وقال حساب الجوازات في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المخالفات المرورية لولي الأمر لا تمنع من إصدار أو تجديد جواز السفر لأحد التابعين ، كما لا تمنع من سفر المواطن .
وهو الذي أكده ايضا حساب المرور في “تويتر” أن المخالفات المرورية لا تمنع المواطنين من السفر خارج المملكة.
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