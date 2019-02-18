انت الان تتابع روسيا تنصح دمشق بالحوار مع الأكراد.. والأسد يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نصح مسؤول روسي كبير، أمس، دمشق، بالحوار مع الأكراد السوريين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين في مؤتمر الأمن في ميونيخ: "إذا لم يعد ثمة قوات أجنبية في شمال شرقي سوريا، أعتقد أن الحل الأفضل هو البدء بحوار بين الأكراد ودمشق". في غضون ذلك، حذر الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب الفصائل التي تراهن على الولايات المتحدة، من أن واشنطن لن تحميهم - في إشارة إلى المقاتلين الأكراد، كما أعلن الأسد أن حكومته لن تساوم على دستور البلاد مع المعارضة المدعومة من تركيا، منتقدًا عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وتهدف إلى إعادة كتابة مواد الدستور.

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أن مجلسها العسكري ناقش مستقبل العلاقات مع الحكومة السورية، وأكد على محاولة إيجاد حل عن طريق الحوار ضمن إطار سوريا مُوحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قوات سوريا الديمقراطية، والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المُعلنة والفعلية في شمال شرقي البلاد.وأصبحت