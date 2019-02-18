الكويت تعلن موعد زيارة بومبيو للبلاد

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وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن "نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور الكويت الشهر المقبل؛ من أجل عقد الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
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وقال الجار الله إن ھذه المشاركة جاءت بناء على دعوة من الولایات المتحدة الأمریكیة وجمھوریة بولندا وھما دولتان لدینا تحالف معھما، كما أن القضایا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر تتعلق بقضایا تتصل بمستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي نحن جزء منه، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
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