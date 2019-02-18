"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع للجيش اليمني

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القاهرة —سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة سيطروا على عدد من المواقع جنوب جبل النار الواقع في مديرية حرض شمال غربي حجة قبالة جيزان.
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وأفادت "المسيرة" بأن قوات تابعة للجيش اليمني نفذت محاولة تسلل باتجاه موقع الحماد في نجران.
وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" أحبطوا محاولة الجيش اليمني التسلل باتجاه الحماد، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه.
وعلى مقربة من قطاع نجران، أطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش اليمني في صحراء الأجاشر قبالة نجران، حسب "المسيرة".
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