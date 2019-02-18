انتشار الوباء في ليبيا ووزارة الصحة عاجزة

وأشار المسؤول في وحدة السجل الليبي للسرطان، عبد المنعم بوجازية، أن هناك تقديرات تقريبية لمنظمة الصحة العالمية صادر عن المرصد العالمي للسرطان (غلوبوكان) التابع للوكالة الدولية لبحوث السرطان (إيارك)، استنادا إلى معطيات أبرزها إحصائية سجل سرطان بنغازي للأعوام 2003 و2004 و2005.

ورغم الصعوبات هناك جهود أهلية تقف إلى جانب المرضى بالسرطان وتجمع "منظمة حقوق أطفال الأورام الخيرية" وجمعية "أنقذوا وطني"، تبرعات للأطفال المصابين ومن جانب آخر تمنع اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة سفر مرضى السرطان لتلقّي العلاج في الخارج، وكثيرون من الذين يسافرون لا يواصلون علاجهم بسبب عدم سداد مستحقات الدول التي تستقبلهم.

وقال رئيس جمعية "أنقذوا وطني" لـ"العربي الجديد"، إن المنظمة ترغب بإنشاء مشفى خيري في بنغازي بالإضافة إلى خمسة عيادات، والصيديلية التابعة للعيادة ستوفر الأدوية الباهظة الثمن، فالعلاج العلاج الكيميائي تساوي اليوم خمسة أضعاف راتب مواطن تقريباً، فإلى أين يلجأ ذلك المواطن؟

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور، بدر الدين بشير النجار، انتشار داء الليشمانيا في بعض المدن الليبية، بحسب "ليبيا 24".

تقوم منظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاحات، لكن جهاز الإمداد الطبي عاجز عن تقديم الأدوية اللازمة فرغم المساعدات تشهد البلاد نقصا في لقاحات الإيدز والدرن والليشمانيا.