استثمارا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرياضية من طراز e-tron الكهربائي تستعد شركة أودي لطرح نسخة SUV من الطراز نفسه قريبا، وفقا للعين الإخبارية.
يأتي ذلك ضمن مشاركة الشركة الألمانية الكبرى بفعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات الذي يبدأ رسميا في يوم 5 مارس/آذار المقبل.
ونشرت شركة أودي لقطات هي الأولى للنسخة الـSUV من طراز e-tron التي اختارت لها اسم Q4، ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات هذه اللقطات الجديدة للطراز.
وأظهرت اللقطات التي كانت على شكل رسومات توضيحية العديد من التفاصيل الخاصة بالتصميم الخارجي للنسخة الـSUV من طراز Q4 e-tron، ومنها أن الطراز سيزود بإطارات ضخمة.
في حين تحفظت شركة أودي على أي تفاصيل تتعلق بمواصفات محرك الطراز الجديد لحين عرضه رسميا أمام الجمهور بالمعرض السويسري.
كانت هذه تفاصيل خبر أودي تشارك بنسخة e-tron من سيارة Q4 بمعرض جنيف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.