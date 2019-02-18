باختصار.. خمس حقائق مثيرة عن أصحاب العيون الخضراء

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دبي - بواسطة محمد فارس يجب علينا أحياناً أن ندقق النظر في عيني الشخص لمعرفة لونهما. لكن ماذا تخفي هاتان العينان؟ وما هي طباع صاحبهما أو صاحبتهما؟ حقائق مثيرة عن أصحاب العيون الخضراء. © picture-alliance/imageBROKER/T. Seiter Provided by Deutsche Welle
عادة ما تكفي نظرة قصيرة واحدة إلى عيني الشخص المقابل لنا لتخبرنا مشاعرنا الداخلية ما إن كنا نجده جديراً بالثقة أو جذاباً أو خفيف الظل. وهنا يلعب لون عينيه دوراً مهماً في تحديد مثل هذا الانطباع.
لقلة عددهم، يعد أصحاب العيون الخضراء من الأشخاص النادرين في هذا العالم، إذ تتراوح نسبتهم بين 2 إلى 4 بالمائة من البشر، مقارنة بأصحاب العيون البنية الذين يكونون قرابة 90 بالمائة من البشر.
يُذكر أن العيون الخضراء هي ليست خضراء في حقيقة الأمر، فعيون جميع البشر في الأساس زرقاء اللون، لكن نسبة الميلانين وتركيزه هي التي تؤدي لظهور الألوان المختلفة في العين. فالعيون البنية، على سبيل المثال، تحتوي على أكبر قدر من الميلانين.
لكن بغض النظر عن هذه الحقيقة العلمية، ما هي الطباع المُميزة لأصحاب العيون الخضراء؟ إليكم هذه الحقائق:
© Picture-alliance/Bildagentur-online/Ohde Provided by Deutsche Welle1. أكثر إبداعاً:
توصلت دراسة أُجريت في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا إلى أن الأشخاص بعينين خضراوين يبدون قدراً كبيراً من الإبداع.
© picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra-Images Provided by Deutsche Welle2. أكثر الألوان تفضيلاً:
لو أُتيح للبشر أن يختاروا لون عينيهم، لما اختاروا غير اللون الأخضر، كما ينقل موقع "فوكوس" الألماني عن الدراسة العلمية.
© picture-alliance/imageBROKER/scully Provided by Deutsche Welle3. قوة التحمل:
الأشخاص من أصحاب العيون الخضراء أكثر قدرة على تحمل الألم والتعاطي مع التجارب الحياتية المؤلمة، كما توصل باحثون في جامعة بيتسبرغ الأمريكية.
© picture-alliance/imageBROKER/scully Provided by Deutsche Welle4. أكثر إثارة وجاذبية:
يتمتع أصحاب العيون الخضراء بجاذبية كبيرة بغض النظر عن جنسهم، كما أكد استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينزلاند. وعادة ما يربط الرجال لون العينين الخضراوين بجاذبية النمور، وعليه تحظى صاحبات تلك العيون بعنصر جذب خاص.
© picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO/BilderBox Provided by Deutsche Welle5. توهج وحماسة:
كشف استطلاع للرأي، أُجري في لوس انجلس الأمريكية، أن الأشخاص الذين لهم عينان خضراوان أكثر حماسة ورومانسية وحساسية، وأنهم عادة ما يفضلون العلاقات العاطفية الطويلة والدائمة.
ع.غ/ ف.ي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.