دبي - بواسطة محمد فارس © Globallookpress مصر قرار جديد من النائب العام المصري بشأن "الفيديوهات الإباحية"

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، الأحد، بحظر النشر في قضية جديدة تحمل "رقم 1290 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر"، وهي قضية مرتبطة بواقعة "الفيديوهات الإباحية".

وجاء القرار بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، ماعدا البيانات الصادرة من مكتب النائب العام بشأنها.

وخاطب النائب العام رؤساء الهيئات الإعلامية بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.

وسبق أن أمر النائب العام، بحظر النشر في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

كما كلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع منافية للآداب وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.