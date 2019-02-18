أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، الأحد، بحظر النشر في قضية جديدة تحمل "رقم 1290 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر"، وهي قضية مرتبطة بواقعة "الفيديوهات الإباحية".
وجاء القرار بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات، وكذلك المواقع الإلكترونية، لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، ماعدا البيانات الصادرة من مكتب النائب العام بشأنها.
وخاطب النائب العام رؤساء الهيئات الإعلامية بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.
وسبق أن أمر النائب العام، بحظر النشر في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
كما كلف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع منافية للآداب وإخطار النيابة العامة بالمواقع التي تخالف هذا القرار.
قرائنا من مستخدمي فيسبوك ماسنجر
يمكنكم الآن الحصول على آخر الأخبار من خلال تطبيق فيسبوك ماسنجر مجاناً
إضغط هنا للإشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من النائب العام المصري بشأن "الفيديوهات الإباحية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.