وأظهر الفيديو اندلاع حريق هائل في الأبراج، حيث تصاعدت أعمدة النيران من مخارج الأبراج بصورة هائلة وامتدت إلى الطوابق العليا والمجاور للأبراج.
وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية بالمملكة العربية السعودية إلى أماكن اندلاع الحريق لمحاولة السيطرة وإخماد النيران لمنع امتدادها إلى الأبراج المجاورة.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إنه "في تمام الساعة 11:41 من يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر".
وأضاف: "كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة، تمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح"، مؤكدا أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل في أبراج بمكة المكرمة... والسلطات السعودية تتحرك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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