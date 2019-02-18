المرور تكشف حقيقة مخالفة «شرب الشاي»

صحيفة الخليج الالكترونية نفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله البسامي، صحة ما يتم تناقله على منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع تشير إلى تحرير مخالفة «شرب شاي». وكذَّب “البسامي”، مقطع الفيديو المتداول لشخص يصور فيه رسالة نصية زعم أنها وصلته عبر جواله، تضمنت تحرير مخالفة مرورية بقيمة 900 ريال لشرب الشاي أثناء القيادة، مؤكدا “أن المقطع مفبرك وغير صحيح”، وفقا لـ«عكاظ».

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