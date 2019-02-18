شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن بـ«الخطوط السعودية» يهنئ معلماً بعد فوزه بـ«جائزة التميز» على طريقته الخاصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو متداول لكابتن طيار بالخطوط السعودية يوجه التهنئة لمعلم عبر مكبرات الصوت بداخل إحدى الطائرات أثناء العودة.

وهنأ كابتن إحدى الرحلات المتجهة إلى تبوك المعلم “محمد الرويلي” لحصوله على الجائزة، بعد فوزه بجوائز التعليم للتميز التي احتفلت وزارة التعليم بتوزيعها في حفل بالرياض.

وكانت الوزارة أعلنت أسماء الفائزين والفائزات بجائزة التميز على مستوى المملكة في حفل أقامته على مسرح الوزارة بالرياض، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبد الرحمن العاصمي، ووكلاء الوزارة، وعدد من المسؤولين والضيوف.