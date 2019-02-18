انت الان تتابع بعد 8 أعوام.. ثورة ليبيا بين النكبة ورحيل الاستبداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في الذكرى الثامنة للثورة الليبية يرى محللون أن ليبيا أصبحت ملاذًا للمتطرفين من بضع دول، وأن القوى الدولية خاصة المحور القطري التركي، أسهمت في تعميق الأزمة

بعد مرور 8 سنوات على الانتفاضة ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا تزال تتعمق الأزمة الليبية يوما بعد يوم، ويبدو أن المشكلة لم تكن في رحيل النظام فقط، ونجد أن ليبيا ما زالت تعيش في أزمة أمنية وسياسية متداخلة الأطراف. بدأت الثورة 17 فبراير عندما اندلعت شرارة الاحتجاجات في مدينة بنغازي ضد نظام معمر القذافي، وتحل تلك الذكرى في الوقت الذي لا يزال فيه الجيش الوطني يتصدى للإرهابيين وعصابات الإجرام، في ظل حالة الفوضى التي تعيشها البلاد، والتي يسيطر عليها السلاح، مع انتشار الفساد وتبديد جانب كبير من ثرواتها النفطية.

ورغم نجاح الانتفاضة في الإطاحة بالنظام فإن الليبيين ينقسمون حول تلك الثورة، فمنهم من يرى أنها مجرد نكبة أضرت بالبلاد إلا أنه في المقابل هنا من يرى أن تلك الثورة حققت الهدف المرجو منها وهو إنهاء نظام مستبد من أجل الحصول على حرية وكرامة شعب. ليست ثورة في ذكرى الثورة الليبية، يرى الباحث السياسي الليبي

ورغم نجاح الانتفاضة في الإطاحة بالنظام فإن الليبيين ينقسمون حول تلك الثورة، فمنهم من يرى أنها مجرد نكبة أضرت بالبلاد إلا أنه في المقابل هنا من يرى أن تلك الثورة حققت الهدف المرجو منها وهو إنهاء نظام مستبد من أجل الحصول على حرية وكرامة شعب. ليست ثورة ليست ثورة في ذكرى الثورة الليبية، يرى الباحث السياسي الليبي عز الدين عقيل أن ما جرى في ليبيا ليس ثورة، لأن الثورة تحتاج إلى نظرية وإلى فكر معمق ومشروع ثقافي كبير.

واستدل على كلامه بما جرى في إنجلترا وفرنسا في العامين 1642 و1789، مؤكدا أن ما جرى في ليبيا هو انتفاضة للمهمشين الذين انعكست عليهم آثار الفساد الخطير، بمعدلات بطالة عالية، قبل أن تتدخل الجماعات الإسلامية المتطرفة والانتهازيين من رجال الأعمال، بحسب "الغد". كما أفاد المحامي الليبي علي إمليمدي، أن 17 فبراير كانت انتفاضة شعب للمطالبة بحقوقه، مثل الحرية والعيش بكرامة، خصوصا أن ليبيا دولة نفطية غنية ولديها الأموال، مضيفا أنه بخلاف الشباب الذين انتفضوا دفاعا عن حريتهم، دخل بعض الكيانات من أصحاب الأجندات، بينهم جماعة الإخوان المسلمين، على الانتفاضة وسرقوها. بينما رأى المحلل محمود المصراتي أن الليبيين اليوم لا يعرفون ما يفعلون في ذكرى ثورة الـ 17 من فبراير، هل يباركون ثورتهم أو يندبون حظهم المشؤوم. مضيفا أن كل الوجوه السياسية الحالية عجزت عن فهم تطلعات الشعب الليبي، الذي يطالب بالأمن والاستقرار، وإنهاء سيطرة الميليشيات. ويرى كثير من المراقبين للشأن الليبي أن ليبيا أصبحت ملاذًا للمتطرفين من بضع دول، وأنّ القوى الدولية -خاصة المحور القطري التركي- أسهمت في تعميق الأزمة، ويشيرون إلى أن كل المؤشرات تدل على أنه لا حلول في القريب العاجل، فقد سيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة، وفقا لـ"إرم نيوز". احتفال وانقسام احتفال وانقسام وفي تلك الذكرى خلت مدن شرق ليبيا أمس، من الطقوس الاحتفالية، باستثناء القليل الذي جاء على استحياء، في مقابل أجواء كرنفالية وفنية واسعة أقيمت في غرب البلاد، وسط انقسام حاد واتهامات لتيار الإسلام السياسي بإفساد "الثورة الشعبية".

ومنذ مساء الجمعة، بدأت التحركات مبكرا في ساحات وميادين العاصمة وما حولها من مدن، وتوافد المواطنون من مختلف الأعمار على ميدان الشهداء، حاملين العلم. اللجنة العليا لاحتفالات "ثورة فبراير" قالت إن مسيرات المواطنين انطلقت أمس، من قصر الشعب في طرابلس، مرورا بشارع الاستقلال حتى ميدان الشهداء، بحسب "الشرق الأوسط". بداية الانتفاضة بداية الانتفاضة اندلعت الثورة الليبية وتحولت إلى نزاع مسلح إثر احتجاجات شعبية بداية في بعض المدن الليبية ضد نظام القذافي، حيث انطلقت في يوم 15 فبراير إثر اعتقال محامي ضحايا سجن بوسليم فتحي تربل في مدينة بنغازي فخرج أهالي الضحايا ومناصروهم لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب لاعتقاله.

وارتفعت الأصوات مطالبة بإسقاط النظام وإسقاط القذافي شخصيا مما دعا الشرطة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين واستمرت المظاهرات حتى صباح اليوم التالي، حيث انتفضت عدة مدن في غرب البلاد لكن مدينة البيضاء شهدت سقوط أول شهداء في الثورة يوم السادس عشر من فبراير وتلتها مظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام فأطلق رجال الأمن الرصاص الحي وقتلوا بعض المتظاهرين. وازدادت حدة الاحتجاجات وسقط المزيد من الضحايا وجاء يوم الخميس 17 فبراير عام 2011 م على شكل انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية فتوسعت الاحتجاجات بعد سقوط أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح برصاص قوات الأمن ومرتزقة تم جلبهم من قبل النظام.

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