دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر «عاجل»: الزام طالبي تأشيرات دخول المملكة بتامين صحي لهم وللمرافقين كشفت مصادر لـ «عاجل» عن صدور موافقة الجهات العليا بضرورة حصول الراغب في تأشيرات دخول للمملكة على شهادة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية نفقات العلاج المرضية، وحالات الطواري والاخلاء الطبي، خلال الأشهر القادمة. وتشمل التوجيهات بشأن شهادة التأمين الصحي اللازمة لتأشيرة الدخول كل من يريد الحصول على تأشيرة دخول للمملكة او تمديدها او تاشيرة دخول وللمرافقين. ووفقا للمصادر، استثنت التوجيهات الحجاج والقادمين للعلاج بالمملكة وحاملي الجوزات الدبلوماسية والخاصة والعادية وضيوف الدولة ومن في حكمهم . وشددت التوجيهات على مجلس الضمان الصحي التعاوني للتنسيق مع وزارتي الحج والعمرة والصحة لتنفيذ القرار خلال ٩٠ يوما، على ان يكون التنفيذ الكترونيا .

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