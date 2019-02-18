بطل فيديو السطو المسلح بالأردن يروي تفاصيل الحادث كاملة (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم سطو مسلح في الأردن

روى محمود عبدالهادي، مصري من محافظة الشرقية، بطل الفيديو السطو المسلح على أحد محلات الأردن، تفاصيل وكواليس جديدة في الواقعة التي أثارت رواد السوشيال ميديا.

وقال «عبدالهادي» إنه أثناء تواجده في المحل الذي يعمل به دخل عليه مسلحين وأردا أن يأخذا الكاش «الفلوس»، وكنت اتحسب للحظة مثل هذه، وأضع بجواري الشومة فربنا الهمني وضربته على كتفه فهرب مني مسرعاً، بحسب قوله.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، عبر شاشة «الرافدين+»: «فضل من ربنا وبحمد الله إن ربنا سترها معايا وألهمني حسن التصرف، وبكل أمانة لما لقيته داخل على وعايز يعتدي قولت خلاص يا قاتل يا مقتول».

وأشار إلى أن صاحب المحل وجه الشكر لي وقال لي «أنت بطل»، مضيفا: «كل أهل الأردن يدعمونني بشكل إيجابي ومبسوطين مني».

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مصري يتصدى لعملية سطو مسلح على أحد المحلات بالمملكة الأردنية.

ويظهر في مقطع الفيديو ملثمين يحاولان الهجوم بسلاح ناري على أحد المحلات، بينما يتصدى لهم شاب يبدو أنه يعمل بالمحل ويطارهم لإنقاذ مكان عمله.