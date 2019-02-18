الان تتابع جهاز مبتكر لكشف كذب اللاعبين! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:

طورت شركة ألعاب كمبيوتر أمريكية جهاز ألعاب جديد يمكنه كشف كذب اللاعبين، وتستعد لطرحه في الصيف المقبل.وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا إلى أن شركة هاسبرو عرضت جهاز الألعاب “لاي ديتكتور غيم” لعبة كشف الكذب، في معرض نيويورك للألعاب الذي يشهد عرض الكثير من الألعاب الحديثة التي يعتزم المطورون طرحها في الأسواق على مدار العام.

وحسب “هاسبرو” يبلغ سعر الجهاز 35 دولاراً، وهو قادر على تحليل نبرة الصوت، وتحتوي اللعبة على جهاز لكشف الكذب، إلى جانب 64 بطاقة بمجموعة مختلفة من الأسئلة التي تستخدم في اختبار صدق اللاعب.

وفي الوقت نفسه يمكن للمستخدم إضافة ما يشاء من أسئلة للإجابة عليها بنعم أو لا. وهذه اللعبة مصممة لمن لا تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

وأثناء اللعبة فإن كل إجابة حقيقية تضيف للاعب نقطة، وكل إجابة كاذبة تخصم من رصيده نقطة.

وأشار موقع “سي نت” إلى أن الجهاز عبارة عن لعبة فقط وأنه يختلف تماماً عن لعبة كشف الكذب الأصلية التي تعود إلى 1960 والتي كانت عبارة عن لعبة لحل ألغاز الجرائم الغامضة باستخدام البطاقات والتي لم تكن تتضمن جهاز كشف كذب فعلي.

وطرحت هاسبرو في العام الماضي جهاز ألعاب يمكن ارتداؤه لقياس معدل النبض ويبدو أنها تتجه بشكل متزايد لتطوير ألعاب مبتكرة.