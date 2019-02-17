شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن تونسيين مختطفين فى مدينة الزاوية الليبية غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية أمن الزاوية فى ليبيا، اليوم الأحد، إطلاق سراح المواطنين التونسيين الذين تم اختطافهم فى مدينة الزاوية غرب البلاد.

وقالت مديرية أمن الزاوية إنه تم التواصل مع الجهات المعنية فى ليبيا كى تسلم السلطات التونسية مواطنيها الذين تم إطلاق سراحهم، بعد تدخل قوة أمنية من مديرية أمن الزاوية لتحرير المختطفين.

ونشر مكتب إعلام مديرية أمن الزاوية فيديو يظهر المواطنين التونسيين بعد إطلاق سراحهم ونقلهم إلى مقر مديرية الأمن.

وكانت وزارة الشئون الخارجية التونسية أعلنت اختطاف 14 تونسيا من جانب مجموعة مسلحة الخميس الماضى، وذلك على مشارف مدينة الزاوية شمال غربى ليبيا. والمختطفون هم عمال تونسيون يعملون فى العاصمة الليبية طرابلس فى قطاعات مهنية مختلفة.